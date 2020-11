Singo: «Ringrazio il Presidente e il Toro per tutto quello che hanno fatto per me»

Wilfried Singo ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2023 e ha commentato il momento della firma sai microfoni ufficiali del club

«Ringrazio il Presidente e il Toro per tutto quello che hanno fatto per me. In questo momento sto lavorando per ritagliarmi spazio per un maglia da titolare, non è semplice ma con il lavoro ci posso riuscire. All’inizio è stato difficile ma adesso inizio a vedere i frutti del mio impegno. La Nazionale ivoriana? E’ il mio sogno fin da bambino»