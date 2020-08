Sirigu Toro: addio inevitabile ma Giampaolo proverà a convincerlo

Salvatore Sirigu lascerà molto probabilmente il Torino: rapporto minato con Cairo ma Giampaolo farà un tentativo per convincerlo

Secondo Tuttosport sono molto alte le possibilità che Salvatore Sirigu lasci il Torino durante il calciomercato. Tra lui e la società granata il rapporto si è incrinato da tempo, via via deteriorandosi nell’ultimo periodo fino a giungere al punto di prossima rottura.

Aspettative non soddisfatte e il caso del taglio agli stipendi venutosi a creare durante i mesi del lockdown, con il portiere nel ruolo di “sindacalista”, sembrerebbero essere alla base della frattura creatasi con i vertici del club, in particolare con Cairo. Vero che Sirigu ha ancora due anni di contratto (scadrà nel 2022) ma la sua personalità è ormai considerata troppo ingombrante per una società che non è riuscita prima a capirlo e poi gestirlo.

Pesano, poi, promesse non mantenute. Si è cominciato dal premio per la qualificazione all’Europa League, non corrisposto perché – l’argomentazione di Cairo – giunta grazie all’esclusione del Milan. Poi altre situazioni poco chiare che hanno urtato la suscettibilità del portiere il quale in campo ha mostrato tutta la sua insofferenza sotto forma di nervosismo. Tuttavia, secondo il quotidiano torinese, Giampaolo farà un tentativo in extremis per provare a convincere il portiere a rimanere sotto la Mole.