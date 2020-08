Siviglia Inter, lite Conte Banega e sfottò sul parrucchino: «Ti aspetto fuori»

Durante la finale di Europa League è scoppiato un diverbio tra Antonio Conte ed Ever Banega

Diverbio acceso tra Antonio Conte ed Ever Banega durante la finale di Europa League tra Inter e Siviglia. Al 16′ i nerazzurri hanno protestato per un fallo di mano in area di rigore, la panchina interista si è agitata ed ecco scoppiare la lite tra l’allenatore e l’argentino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Banega si sarebbe portato una mano tra i capelli prendendo in giro per Conte mimando il parrucchino. Immediata la risposta dell’allenatore nerazzurro: «Ti aspetto dopo, fuori».