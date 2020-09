Siviglia, Lopetegui: «Bayern Monaco club più forte del mondo»

Lopetegui ha parlato in vista del match di Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco: le dichiarazioni del tecnico del Siviglia

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco.

«Tutti i titoli sono molto importanti e non capita tutti i giorni di giocare una finale, men che meno contro una squadra come il Bayern. Hanno vinto tutto in modo brillante. Sono una squadra maiuscola con qualità individuali spettacolari e con un allenatore che ha grande merito. Ha cambiato mentalità ai giocatori dando personalità alla squadra. Hanno un gruppo di grande carattere. Affronteremo quella che, al momento, è la migliore squadra del mondo».