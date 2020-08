Siviglia, Ocampos: «Ho dolore al ginocchio. Decide il mister se giocherò in finale»

L’attaccante del Siviglia, Lucas Ocampos, ha parlato delle sue condizioni fisiche nell’intervista rilasciata a Marca

Lucas Ocampos, attaccante del Siviglia, ha rilasciato un’intervista a Marca in vista della finale di Europa League contro l’Inter. Ecco le sue parole:

DOLORE AL GINOCCHIO – «Sto migliorando giorno dopo giorno. La verità è che ho quel dolore al ginocchio, che non è molto forte, ma ho giocato lo stesso con il Manchester Uniter. Era una partita che dovevo giocare. Volevo davvero non perderla e ho fatto il possibile, tutto quello che potevo. I compagni di squadra che sono entrati si sono comportati benissimo e per fortuna siamo arrivati ​​in finale».

SOSTITUZIONE CONTRO L’UNITED – «Le pulsazioni sono a mille. Non vorresti mai trovarti in una situazione del genere, soprattutto in semifinale, contro una grande squadra come il Manchester United. Grazie a Dio non ho avuto molti infortuni quest’anno ed è successo a me in semifinale. Fa parte di questo sport, fa parte di questa professione. A volte devi sapere come convivere con il dolore, e non sarà la prima o l’ultima volta che giocherò in questo stato. In questa fase della stagione giocare con il dolore è normale».

GIOCARE IN FINALE – «Tutto dipenderà da ciò che decide l’allenatore, ma credo e ho fiducia che potrò esserci e che potrò giocare, a Dio piacendo. Tutto dipenderà dal vedere come mi sento e dal non essere egoista giocando senza stare bene. Se vedranno che sono in forma, sarò a disposizione dell’allenatore».