Siviglia Roma, l’arbitro della partita sarà l’olandese Björn Kuipers

L’Uefa ha deciso di affidare Siviglia – Roma, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League, all’arbitro olandese Björn Kuipers. Il match, in gara secca, è in programma giovedì 6 agosto 2020 alle 18:55. Ecco la designazione completa:

Assistente 1: Sander van Roekel (NED)

Assistente 2 : Erwin Zeinstra (NED)

Quarto uomo: Serdar Gözübüyük (NED)

VAR: Pol van Boekel (NED)

Assistente VAR: Dennis Higler (NED)