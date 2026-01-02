Siviglia, stop alla vendita? Clamoroso scenario e Sergio Ramos è pronto a tornare ma con un ruolo diverso!

Colpo di scena a Siviglia: la vendita si blocca e Sergio Ramos valuta un rientro da protagonista diverso, le ultimissime

Altra corsa, altro giro sulla giostra della cessione del Siviglia. Un film già visto, con la vendita data per imminente e poi puntualmente sfumata. Questa volta, scrive Muchodeporte, il copione sembra ripetersi con un gruppo di investitori americani. L’offerta iniziale, superiore ai 3.400 euro per azione, aveva garantito loro un’esclusiva de facto e l’avvio della due diligence. Ma proprio l’analisi dei conti ha gelato l’entusiasmo: la realtà contabile del club ha deluso le aspettative, portando a un brusco stop.



Le conseguenze sono immediate: il prezzo è crollato. Si parla di cifre inferiori ai 2.700 euro per azione, con alcune fonti che ipotizzano addirittura un ritiro definitivo degli americani dalla trattativa. Se questo scenario dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni, si riaprirebbe il ventaglio delle possibilità.

E qui tornerebbe prepotentemente in gioco la cosiddetta “Terza Via”, il gruppo locale guidato da Antonio Lappí e Fede Quintero. Mai usciti realmente di scena, attendevano il momento propizio, che ora potrebbe essere arrivato: ai nuovi prezzi (intorno ai 2.800 euro), avrebbero margine di manovra. Resta da capire se tale opzione sia gradita agli attuali venditori, che pur preferendo idealmente una soluzione sivigliana, non vorrebbero trovarsi costretti a vendere al prezzo dettato da un unico acquirente.



In questo scenario di incertezza, inizia a farsi strada un nome suggestivo: Sergio Ramos. L’ex capitano, rientrato dal Messico e in cerca di una nuova sfida professionale, si starebbe muovendo dietro le quinte. Contatti preliminari e telefonate esplorative per valutare un possibile ingresso come investitore. Nulla di formale, ma l’interesse sembra serio e non va derubricato a semplice rumor.



In conclusione, la vendita del Siviglia, annunciata innumerevoli volte e mai concretizzata, sembra ancora lontana. Il club torna quasi alla casella di partenza, ma con una nuova consapevolezza: il mercato ha fissato un prezzo, e potrebbe non essere quello sperato da chi vuole vendere. Lo spettro del blocco e del limbo, tanto familiare a Nervión, torna ad aleggiare. La storia si ripete, almeno per ora.

