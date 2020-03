Skriniar miglior giocatore slovacco del 2019: «Spero che Hamsik non si arrabbi»

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni del portale Pradva commentando il riconoscimento di miglior giocatore slovacco del 2019

PREMIO – «Ho appena saputo che ho vinto. Mi dispiace che quest’anno non ci sia una serata di gala come ogni anno. Ma non è possibile in questo momento ed è abbastanza ragionevole. Naturalmente sono molto contento del premio, grazie alle persone che hanno votato per me e alle persone che mi supportano, che si tratti della mia famiglia o dei miei fan. Spero che Marek Hamsik non si arrabbi con me».

APPELLO – «Vorrei anche dire alle persone di essere responsabili in questo periodo, restiamo a casa, prestiamo attenzione a noi stessi. Ora la salute è la cosa più importante per tutti noi. Solo in questo modo possiamo tornare al calcio e divertirci».