Il difensore centrale dell’Inter Milan Skriniar ringrazia Mourinho, ma esclude il suo approdo al Manchester United

Di fronte al blocco delle trattative nel rinnovo tra l’Inter e l’entourage di Milan Skriniar lo Special One José Mourinho è tornato a premere per portare il centrale nerazzurro in casa United.

Lo slovacco ha però tranquillizzato i suoi tifosi in un’intervista a ESPN : «Quando un allenatore di grande caratura come José dice che sta cercando un giocatore come me è sempre bello, ma non so perché queste voci continuino a girare. Anche se è uno degli allenatori più grandi del mondo, al Manchester United non ci penso perché gioco nell’Inter e sono felice qui a Milano».