Skriniar cuore nerazzurro: «Io l’Hamsik dell’Inter, sarei felicissimo»

Milan Skriniar ha parlato del suo futuro lanciando un bel messaggio ai tifosi dell’Inter e alla società nerazzurra

Milan Skriniar lancia chiari segnali, d’amore eterno, alla sua Beneamata. Il difensore dell’Inter ha parlato a Idnes.cz raccontando i suoi progetti futuri: «Non so quale sia il mio prezzo, io non penso a queste cose anche perché non ci capisco molto e poi se parlassi di tutto questo commetterei un errore. Si parla di tanti soldi, ma non so se siano cifre vere, non penso a queste cose. Contatti con Guardiola, Valverde e Mourinho? Non ho mai avuto alcun tipo di contatto, ecco perché credo che tutte queste siano solo voci. Se restassi per tutta la mia carriera all’Inter, come sta facendo Hamsik al Napoli, sarei felicissimo».

Prosegue Milan Skriniar, muro nerazzurro, in trattativa con la società interista per il rinnovo del contratto: «L’Inter è un grandissimo club, stiamo uscendo dalla crisi e giochiamo in Champions League. Io ho solo 23 anni, non credo di essere arrivato al top. Ora sto vivendo una stagione importante. L’anno scorso sono passato dalla Sampdoria all’Inter trovandomi ad un livello completamente diverso. Ora dovrò capire come finirà questa seconda stagione. Fare passi in avanti è facile, è più difficile mantenere certi livelli. All’Inter ho trovato una grande fiducia in me stesso, anche come uomo, non solo come giocatore».