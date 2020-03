Skriniar: «Seguiamo le indicazioni dello staff per rimanere in forma. Il campo mi manca»

Milan Skriniar ha risposto alle tante domande dei tifosi sui canali social dell’Inter. Ecco le parole del difensore nerazzurro

EMERGENZA – «E’ un momento delicato per tutti, ma possiamo combatterlo tutti insieme. Together are a team. Il calcio manca sicuramente a noi giocatori e ai tifosi. Quando lo avremo superato sarà ancora più bello stare con i compagni, avere i tifosi vicino. E in situazioni così si diventa più uniti. Siamo abituati ad allenarci ogni giorno e adesso siamo tutti a casa, è una cosa nuova. Ma è importante combattere questo virus».

QUARANTENA – «Siamo chiusi in casa con la mia fidanzata e i nostri due cagnolini. Ci alleniamo in casa seguendo le indicazioni del nostro staff per mantenere la condizione. Guardo serie tv, gioco con le freccette e le mie giornate passano così. Stiamo seguendo le indicazioni del club. Psicologicamente non è facile essere concentrati, ma adesso dobbiamo combattere il virus e poi quando saremo tutti insieme in campo arriverà anche la concentrazione».

IDOLO – «Difensore preferito all’Inter? Sono stati tutti bravi ma se devo dirne uno è Samuel, la sua forza, il suo dare sempre tutto, mi piacevano questo di lui».