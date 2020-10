Smalling Roma, brusca frenata per l’arrivo dell’inglese: il motivo

Filtra pessimismo per l’arrivo di Chris Smalling alla Roma: dopo l’incontro con l’intermediario c’è da registrare una brusca frenata

Come riporta Gianluca Di Marzio filtra pessimismo per l’arrivo di Chris Smalling alla Roma. Dopo l’incontro con l’intermediario c’è da registrare una brusca frenata, che a tre giorni dalla fine del mercato non promette nulla di buono.

Si continua a trattare, ma l’accordo ancora non è stato raggiunto e cominciano a emergere difficoltà importanti per arrivare alla fumata bianca.