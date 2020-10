Giallo per il trasferimento di Chris Smalling alla Roma: manca l’indice di liquidità nei documenti dell’inglese

La telenovela Chris Smalling alla Roma si arricchisce di un altro capitolo. Sembrava tutto fatto per il suo arrivo in giallorosso dopo l’accordo trovato con il Manchester United sulla base di 15 milioni, ma così non è.

Tarda però ad arrivare l’ufficialità che può esserci solamente dopo l’approvazione della FIGC essendo un trasferimento internazionale. La Federcalcio dovrà infatti valutare se i documenti da allegare per il deposito del contratto sono arrivati tutti oppure no. Al momento manca l’indice di liquidità.