Smalling Roma, manca l’accordo tra i club: il difensore torna allo United

Chris Smalling tornerà al Manchester United: manca l’accordo tra la Roma il club inglese per il rinnovo del prestito del difensore

Come riportato da Sky Sport, Chris Smalling saluterà la Roma. Contro la Juventus è stata l’ultima partita del difensore con la maglia giallorossa. Non è stato trovato l’accordo tra la Roma e il Manchester United a prossima stagione e per il finale di questa.

L’inglese non farà parte della lista Uefa e non ci sarà quindi contro il Siviglia giovedì prossimo alle 18.55 a Duisburg negli ottavi di finale. Una doccia fredda per Fonseca, che adesso dovrà ricostruire la sua difesa con Mancini, Ibanez e Kolarov. I Red Devils hanno continuato a chiedere 20 milioni per l’acquisto definitivo mentre la Roma si era fermata a 15.