SOCIAL CALCIO – Il web sull’intervista di Agnelli

SOCIAL CALCIO – Le reazioni sul web di giornalisti e addetti ai lavori all’intervista rilasciata da Andrea Agnelli

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Telegraaf in cui ha affrontato diversi argomenti come la penalizzazione inflitta ai bianconeri, i rapporti con Ceferin, la Superlega e la sua squalifica.

Le parole di Zampini

Agnelli parla al @telegraaf e spiega bene l'importanza di creare la Superlega, l'entusiasmo di giocatori/club (più sponsor e tv), che però non possono esplicitarlo per paura dell'Uefa.

A riprova, le parole di Ceferin su di lui: "Lo bandirò, non lo perdonerò mai!"

Bel sistema, no? https://t.co/gLLia6Qzj7 — Massimo Zampini (@massimozampini) February 25, 2023

Le parole di Pastore

Pur di difendere l'indifendibile Superlega 1.0, Agnelli al Telegraaf riesce a mettere nello stesso mazzo il Benfica e la Stella Rossa. La cosa più gentile che si possa dire è che è molto confuso. pic.twitter.com/Xl3WXvGQIe — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 25, 2023

Le parole di Capuano

L’intervista di #Agnelli sul calcio europeo e sulla #Superlega semplicemente fa la diagnosi per quella che è la situazione.



Sarebbe utile prenderne atto e poi, se si pensa che la Superlega anche nella nuova versione non funzioni, trovare un rimedio.



Stando così si va in declino — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 25, 2023

Le parole di Palmeri

Sorpresa sorpresa:

l’olandese De Telegraaf che intervista Andrea Agnelli per la prima volta dalla sua squalifica, ‘rivela’ che lavora con l’A22, la società che promuove la SuperLega e sui media dice di essere indipendente.

Così sapete che quando parla l’A22, parla Andrea Agnelli pic.twitter.com/fdvtZHeban — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 25, 2023

