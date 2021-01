Solskjaer accoglie Diallo allo United: «Lo seguivamo da tempo»

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato ai microfoni ufficiali del Manchester United accogliendo Amad Diallo. Le sue parole

«Erano anni che seguivamo Amad, lo abbiamo visto giocare tantissime volte. Credo che sia uno dei giovani più promettenti in assoluto. Qui abbiamo tutto perché Diallo possa tirare fuori il suo potenziale. Naturalmente avrà bisogno di tempo per adattarsi, ma la sua velocità, la sua visione di gioco e il suo fantastico dribbling lo aiuteranno in questa transizione».