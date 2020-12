Solskjaer: «Cavani ha avuto un grande impatto, giocherà molto»

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha dichiarato di aspettarsi un rinnovo di contratto per Edinson Cavani

L’attaccante uruguaiano è arrivato in Ottobre firmando un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Dall’inizio della stagione ha segnato quattro gol in 13 partite totali.

GRANDISSIMO – «Edinson può giocare ancora per qualche anno. Ha avuto un grande impatto e io mi fido di lui. Probabilmente giocherà dall’inizio molte più partite di quelle che vorrebbe».