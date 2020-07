Solskjaer: «De Gea miglior portiere degli ultimi 10 anni. Su Lukaku e Sanchez…» – VIDEO

Ole Gunnar Solskajer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Aston Villa. Le sue parole

LUKAKU E SANCHEZ – «Non mi pento di aver dato via Lukaku e Sanchez. Devo prendere decisioni – ha detto – che penso siano a beneficio del club. Le decisioni che abbiamo preso l’estate scorsa e a gennaio, coinvolgendo i giocatori e permettendo ai giocatori di partire, nella mia mente sono sempre stati per il bene del club e della squadra, anche per dare ai giovani una possibilità. Prenderei esattamente la stessa decisione se potessi tornare indietro di sei o dodici mesi».

DE GEA – «David De Gea ha avuto stagioni fantastiche qui. Noi crediamo in lui. Ha qualche problema a causa della fisicità del calcio inglese ma per me è il miglior portiere degli ultimi 10 anni».