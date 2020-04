Solskjaer gonfia il petto: «Siamo fra i più ricchi al mondo, faremo gli affari che vogliamo»

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato del prossimo calciomercato del Manchester United, facendo sognare tutti i tifosi

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato del prossimo calciomercato del Manchester United facendo sognare tutti i tifosi dei Red Devils.

«Il calcio tornerà alla normalità prima o poi ed è importante farsi trovare pronti. Vogliamo essere i migliori in tutto e ora abbiamo la possibilità di spendere più tempo, discutere dei giocatori, dei piani, valutando ciò di cui abbiamo bisogno. Ovviamente con i membri dello staff abbiamo guardato le partite, valutate e discusse attraverso videochiamate. Per quel che riguarda i trasferimenti non sappiamo come sarà la situazione. Chi può sapere quali club hanno bisogno di cedere i giocatori. Ciò che so è che noi al Manchester United siamo fra i più grandi a livello finanziario. Sono sicuro saremo in grado, una volta tornati alla normalità, di fare gli affari che vogliamo»