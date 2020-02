 Solskjaer: “I gol di Fred? Pensavo sarei morto prima” – VIDEO

Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto al termine del match vinto con il Club Brugge

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, è intervenuto in sala stampa per analizzare il successo ottenuto contro il Club Brugge. Ecco le sue parole su Fred:

«Sono felice per tutti i giocatori che hanno fatto bene. Fred? Non ero sicuro che sarei stato ancora vivo quando sarebbe tornato a segnare. Tra di noi scherziamo su questo argomento da un po’ di tempo, sono contento per i suoi gol».