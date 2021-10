Solskjaer: «Non accetto bugie sul mio conto e su quello dei miei calciatori»

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa, rispondendo duramente alle voci messe in giro sul suo conto

BUGIE SU POGBA – «Penso che le critiche colpiscano tutti, ne avevo parlato la scorsa settimana ed è una cosa con la quale gli allenatori di alto profilo devono convivere. Sono concentrato come sempre, ma non posso accettare le bugie. Non leggo i social ma Paul è venuto da me molto arrabbiato. Ci aspettiamo le critiche e alzo le mani per la prestazione che non è stata buona. E ti aspetti di sentirne di ogni, ma non mi aspetto né accetto quando si inventano bugie sui giocatori e su di me».

LIVERPOOL – «La prestazione non è stata accettabile. Dobbiamo guardarci negli occhi e chiederci perché questo è successo. Per rendere l’idea di come ci siamo sentiti, direi che siamo stati come un pugile ubriaco, andato al tappeto dopo i primi quattro minuti. Dopo il primo gol subito volevamo reatire ma ci siamo aperti troppo ed eravamo frenetici contro una buona squadra. Dobbiamo migliorare mentalmente».