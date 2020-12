Solskjaer: «Pogba ha fame e voglia di giocare, vuole far bene»

Solskjaer parla di Pogba e delle voci su un suo possibile addio: le parole del tecnico del Manchester United

Non si placano le voci su un possibile addio di Pogba al Manchester United, con la Juve alla finestra. Solskjaer ha parlato del centrocampista.

QUALITA’ – «Paul ha fame e voglia di giocare. Vuole allenarsi e si concentra sulla recitazione quando ne ha la possibilità. Ci sono stati altri giocatori che si rifiutano di allenarsi e si rifiutano di giocare e non sono più qui, ovviamente, ma Paul non l’ha fatto una volta. Ha la qualità e la voglia di fare bene quando entra, come ha fatto contro il Lipsia».