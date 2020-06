Ole Gunnar Solskjaer commenta il pareggio per 1-1 contro il Tottenham: queste le parole del tecnico dei Red Devils

«Pogba? Si parla sempre di un grande giocatore. Per me Paul ha dimostrato oggi come può contribuire. Ha mostrato le abilità per vincere e conquistando un rigore. Voglio solo farlo in forma».