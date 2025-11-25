Sommer Inter, il dilemma continua: decisione già presa per la Champions, il futuro si deciderà in estate

Sommer Inter, resta un nodo irrisolto: Chivu conferma la scelta per l’Atletico, attesa fino a giugno. Le ultime

Il giorno dopo il derby perso contro il Milan, in casa Inter resta non solo l’amarezza per il risultato, ma anche la consapevolezza di un problema strutturale tra i pali. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la questione portiere è ormai centrale, soprattutto dopo l’ennesima incertezza di Yann Sommer in un big match. Le difficoltà negli scontri diretti, già emerse contro Juventus e Napoli, si sono ripresentate anche contro i rossoneri. Un nodo che non potrà essere sciolto prima di giugno, con la squadra costretta a ripartire puntando ancora sull’esperienza dello svizzero.

L’analisi del gol di Pulisic evidenzia responsabilità condivise: Sommer ha respinto corto, ma l’azione era nata da un errore di Calhanoglu e da una disattenzione di Akanji. Cristian Chivu ha scelto di proteggere il suo portiere, confermandolo titolare per la sfida di Champions contro l’Atletico Madrid.

Intanto, la situazione si complica con il vice Josep Martinez, segnato dal grave incidente stradale di ottobre e gestito con cautela. Sommer, che a dicembre compirà 37 anni, non offre più le certezze del passato: il contratto scade a giugno e l’addio sembra ormai scritto.

