Sorrentino: «Vlahovic patrimonio, con Tudor è tornata la Juve! Lotta Champions? Finirà così»

Le parole di Stefano Sorrentino, ex portiere, sul momento della Juve dopo la nomina di Tudor come nuovo allenatore. I dettagli

Stefano Sorrentino ha parlato in esclusiva a a Juventusnews24 della stagione della Juve.

SORRENTINO – Che idea di sei fatto di quanto successo alla Juventus con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Tudor?

«Quando si cambia un allenatore vuol dire che c’è qualcosa che non va. Chi meglio di loro che sono all’interno possono sapere realmente che cos’è successo? Noi siamo solamente a conoscenza di una piccola parte. Tudor lo conosciamo bene, lui è entrato tante volte in queste situazioni particolari: i risultati parlano per lui. La dirigenza ha scelto un allenatore completamente diverso, che conosce il DNA juventino: in queste prime uscite ha dimostrato che la Vecchia Signora è ancora viva».

La scelta di rimettere Vlahovic al centro del progetto la condividi?

«Vlahovic è un patrimonio della società. Vlahovic ha dimostrato negli anni che se messo in condizione i gol gli ha sempre fatti. Poi può sempre capitare un’annata particolare, ci può stare! Parliamo sempre di un grande attaccante, magari nell’ultimo periodo aveva perso un po’ di fiducia».

L’INTERVISTA INTEGRALE A SORRENTINO SU JUVENTUS NEWS 24