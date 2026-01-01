Sorrentino avverte: «Torino? Dopo Milinkovic-Savic non servivano azzardi. Il problema è la testa, guardate la Fiorentina, ma Baroni non è in discussione»

Sorrentino avverte il Torino sulle scelte di mercato. Dopo l’addio di Milinkovic-Savic e la scommessa Israel, sono queste le parole dell’ex portiere

Fra i club che stanno valutando interventi mirati in vista del mercato di gennaio c’è il Torino, alle prese con una situazione delicata tra i pali. Dopo l’arrivo estivo di Franco Israel, inizialmente promosso titolare, l’infortunio dell’uruguaiano ha rimescolato le gerarchie, consegnando la porta ad Alberto Paleari, che doveva partire come vice. Un quadro che ha riacceso interrogativi e riflessioni, affrontati dall’ex portiere granata Stefano Sorrentino in un’intervista rilasciata a La Stampa.

DOPO MILINKOVIĆ-SAVIĆ – «Dopo la scommessa di Milinkovic-Savic, vinta pur con tante problematiche, non avrei fatto azzardi».

IL MERCATO E LA PIAZZA – «Circolano nomi, ma serve qualcuno che conosce la piazza».

MANDAS O PERIN? – «Non so se cambierebbe le cose. Forse andrebbe meglio Perin che conosce la città, ma può tornare al Genoa».

IL PROBLEMA È LA TESTA – «Per il salto di qualità manca la testa giusta, è l’aspetto mentale dei giocatori che sposta gli equilibri: guardate la Fiorentina, non si può certo dire che difetti in qualità, eppure è ultima».

BARONI NON IN DISCUSSIONE – «Non è in discussione, sta avendo problemi come quelli che l’hanno preceduto».

LEGGI ANCHE – Calciomercato Torino, un giocatore pronto a lasciare a gennaio