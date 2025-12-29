Calciomercato Torino, un calciatore è pronto a lasciare i granata a gennaio: trattativa impostata con un club francese. I dettagli dell’operazione

Calciomercato Torino, Aboukhlal è sempre più vicino a lasciare i granata. Per lui è ormai imminente un ritorno in Francia al Nantes

Il calciomercato del Torino potrebbe presto registrare un’altra uscita. Zakaria Aboukhlal è infatti sempre più vicino a un ritorno in Ligue 1, a distanza di pochi mesi dal suo approdo in Serie A. L’esterno offensivo marocchino, arrivato in estate con grandi aspettative, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nello scacchiere granata e ora il suo futuro sembra lontano da Torino.

Secondo le ultime indiscrezioni, è in corso una trattativa tra il Torino e il Nantes per il trasferimento del classe 2000. L’operazione sarebbe impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al club granata di rientrare in buona parte dell’investimento fatto e, allo stesso tempo, di alleggerire la rosa in vista delle prossime mosse di mercato.

I numeri stagionali di Aboukhlal spiegano bene la situazione: appena 245 minuti complessivi in 9 presenze tra campionato e coppe, spesso entrando dalla panchina e senza riuscire a incidere in modo decisivo. Un bottino troppo magro per un giocatore che, ai tempi del Tolosa, aveva mostrato qualità interessanti in fase offensiva, soprattutto per velocità e capacità di saltare l’uomo.

Nel calciomercato del Torino, le valutazioni tecniche hanno un peso centrale, e l’attuale sistema di gioco di Marco Baroni non sembra favorire le caratteristiche dell’esterno marocchino. Il 3-5-2 adottato dal tecnico richiede profili molto specifici sugli esterni e davanti, e Aboukhlal non è stato ritenuto pienamente funzionale a questo assetto tattico. Per questo motivo, la dirigenza granata non si opporrebbe alla sua partenza, anzi è pronta a facilitarne l’uscita.

Resta ora da attendere l’ok definitivo del calciatore, che dovrà valutare con attenzione la possibilità di tornare in Francia. Per Aboukhlal si tratterebbe di un ritorno in un campionato già conosciuto, dove ha vissuto probabilmente i momenti migliori della sua carriera recente. Il Nantes, dal canto suo, è alla ricerca di rinforzi offensivi e vede nel marocchino un’opportunità interessante, soprattutto se inserito in una formula vantaggiosa.

Il calciomercato del Torino entra dunque nel vivo anche sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di ridisegnare una rosa più adatta alle idee dell’allenatore e di creare spazio per eventuali nuovi innesti. La situazione Aboukhlal potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, segnando un addio anticipato che sembrava difficile da immaginare solo qualche mese fa.