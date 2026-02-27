Connect with us
Conference League

Sorteggi Conference League: la Fiorentina sfiderà il Rakow! Ecco tutti gli altri abbinamenti

Published

11 ore ago

on

By

Fiorentina

Sorteggi Conference League: gli accoppiamenti degli ottavi di finale 2025/26 dopo la cerimonia di Nyon. L’avversaria della Fiorentina

È il giorno dei sorteggi UEFA a Nyon. Alle ore 14:00 la Fiorentina scoprirà chi sarà la sua avversaria per gli ottavi di finale di Conference League. Oltre agli ottavi (andata 12 marzo, ritorno 19 marzo), si definisce tutto il tabellone completo con quarti (andata 9 aprile, ritorno 16 aprile) e semifinali (andata 30 aprile, ritorno 7 maggio) fino alla finale in calendario mercoledì 27 maggio 2026 al Leipzig Stadium di Lipsia in Germania. Per gli aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta testuale su Calcionews24.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LIVE SORTEGGI:

Crystal Palace – AEK Larnaca

Sigma Olomouc – Mainz

Lech Poznan – Shakthar

Samsunspor – Rayo Vallecano

AZ Alkmaar – Sparta Praga

Celje – AEK Atene

Fiorentina – Rakow

Rijeka – Strasburgo

Conference League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

TUTTI I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI

AEK Atene vs AZ Alkmaar o Celje

AEK Larnaca vs Crystal Palace o Sigma Olomouc

Mainz vs Crystal Palace o Sigma Olomouc

Rakow vs Fiorentina o Rijeka

Rayo Vallecano vs Lech Poznan o Samsunspor

Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan o Samsunspor

Sparta Praga vs AZ Alkmaar o Celje

Strasburgo vs Fiorentina o Rijeka

AZ Alkmaar vs AEK Atene o Sparta Praga

Celje vs AEK Atene o Sparta Praga

Crystal Palace vs AEK Larnaca o Mainz

Fiorentina vs Rakow o Strasburgo

Lech Poznan vs Rayo Vallecano o Shakhtar Donetsk

Rijeka vs Rakow o Strasburgo

Samsunspor vs Rayo Vallecano o Shakhtar Donetsk

Sigma Olomouc vs AEK Larnaca o Mainz

