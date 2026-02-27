Conference League
Sorteggi Conference League: la Fiorentina sfiderà il Rakow! Ecco tutti gli altri abbinamenti
Sorteggi Conference League: gli accoppiamenti degli ottavi di finale 2025/26 dopo la cerimonia di Nyon. L’avversaria della Fiorentina
È il giorno dei sorteggi UEFA a Nyon. Alle ore 14:00 la Fiorentina scoprirà chi sarà la sua avversaria per gli ottavi di finale di Conference League. Oltre agli ottavi (andata 12 marzo, ritorno 19 marzo), si definisce tutto il tabellone completo con quarti (andata 9 aprile, ritorno 16 aprile) e semifinali (andata 30 aprile, ritorno 7 maggio) fino alla finale in calendario mercoledì 27 maggio 2026 al Leipzig Stadium di Lipsia in Germania. Per gli aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta testuale su Calcionews24.
LIVE SORTEGGI:
Crystal Palace – AEK Larnaca
Sigma Olomouc – Mainz
Lech Poznan – Shakthar
Samsunspor – Rayo Vallecano
AZ Alkmaar – Sparta Praga
Celje – AEK Atene
Fiorentina – Rakow
Rijeka – Strasburgo
TUTTI I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI
AEK Atene vs AZ Alkmaar o Celje
AEK Larnaca vs Crystal Palace o Sigma Olomouc
Mainz vs Crystal Palace o Sigma Olomouc
Rakow vs Fiorentina o Rijeka
Rayo Vallecano vs Lech Poznan o Samsunspor
Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan o Samsunspor
Sparta Praga vs AZ Alkmaar o Celje
Strasburgo vs Fiorentina o Rijeka
AZ Alkmaar vs AEK Atene o Sparta Praga
Celje vs AEK Atene o Sparta Praga
Crystal Palace vs AEK Larnaca o Mainz
Fiorentina vs Rakow o Strasburgo
Lech Poznan vs Rayo Vallecano o Shakhtar Donetsk
Rijeka vs Rakow o Strasburgo
Samsunspor vs Rayo Vallecano o Shakhtar Donetsk
Sigma Olomouc vs AEK Larnaca o Mainz
