Sorteggi sedicesimi Europa League LIVE: gli aggiornamenti in diretta

Sorteggi sedicesimi Europa League LIVE: gli aggiornamenti sulle avversarie che troveranno Milan, Roma e Napoli nel prossimo turno

Milan, Napoli e Roma sono pronte a scoprire quale sarà l’avversario che dovranno affrontare nei sedicesimi dell’Europa League 2020/2021. Gli accoppiamenti saranno sorteggiati a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Nelle urne saranno inseriti i 24 club che hanno superato la fase a gironi, più le 8 squadre provenienti dalla Champions League (le terze classificate dei rispettivi gironi). Le tre squadre italiane, che hanno terminato la fase a gironi al primo posto, saranno teste di serie.

Sorteggi sedicesimi Europa League LIVE:

Aggiornamenti a partire dalle ore 13.00

Le 24 squadre qualificate ai sedicesimi:

Teste di serie:

Arsenal

Ajax

Club Brugge

Dinamo Zagabria

Hoffenheim

Leicester

Leverkusen

Manchester United

Milan

Napoli

PSV Eindhoven

Rangers

Roma

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Villarreal

Seconde classificate ai gironi:

Anversa

Benfica

Braga

Dynamo Kiev

Granada

Krasnodar

LOSC Lille

Maccabi Tel-Aviv

Molde

Olympiacos

Real Sociedad

Salisburgo

Slavia Praga

Stella Rossa

Wolfsberg

Young Boys

Regole per il sorteggio:

Nei sedicesimi di finale non si potranno affrontare tra loro squadre della stessa federazione. Inoltre non vi potranno essere sfide contro club già affrontati nella fase a gironi. Le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa. Come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, non potranno essere sorteggiate contro squadre russe e ucraine.