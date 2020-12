Sorteggio qualificazione Mondiali 2022: alle 18 l’Italia conoscerà le sue avversarie

Alle ore 18 in teleconferenza da Zurigo andrà in scena il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Le possibili avversarie dell’Italia

A partire dalle ore 18 in teleconferenza da Zurigo l’Italia conoscerà le avversarie per i gironi di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Ecco come funziona il sorteggio e le possibili avversarie degli azzurri. Se non dovessi- mo arrivare primi nel gruppo (qualificati) o secondi (ai playoff), ci giocheremmo gli spareggi lo stesso perché è molto difficile che almeno una tra Francia e Belgio non vada avanti. Il playoff sarà doppio: prima 6 semifinali poi 3 finalissime

Regole del sorteggio:

Le 55 Nazionali europee verranno assegnate ordinatamente ad un girone in ordine alfabetico, dunque dal gruppo A al J a partire dalle teste di serie dove trova posto l’Italia. Dal momento che l’urna 6 contiene solo 5 squadre, queste verranno sorteggiate nella sesta posizione dai gironi F al J. Attesi dalle Final Four della Nations League 2020/21 a ottobre 2021, gli Azzurri disputeranno solo 8 gare di qualificazioni mondiali e non 10: ecco perché verranno inseriti in un girone da 5 squadre (dal gruppo A all’E). Sono previste restrizioni durante il sorteggio tra incroci vietati dalla Fifa, luoghi invernali e trasferte dalla distanza eccessiva. Si qualificheranno al Mondiale 2022 le prime 10 classificate di ogni girone e le 3 vincitrici dei playoff, spareggi in gara unica che coinvolgeranno le seconde classificate di ogni gruppo e le due migliori vincitrici dei gironi della Nations League rimaste fuori dalle qualificazioni.

Le Fasce:

PRIMA FASCIA:

Italia

Belgio

Francia

Inghilterra

Portogallo

Spagna

Croazia

Danimarca

Germania

Olanda

SECONDA FASCIA:

Svizzera

Galles

Polonia

Svezia

Austria

Ucraina

Serbia

Turchia

Slovacchia

Romania

TERZA FASCIA:

Russia

Ungheria

Irlanda

Repubblica Ceca

Norvegia

Irlanda del Nord

Islanda

Scozia

Grecia

Finlandia

QUARTA FASCIA:

Bosnia

Slovenia

Montenegro

Macedonia del Nord

Albania

Bulgaria

Israele

Bielorussia

Georgia

Lussemburgo

QUINTA FASCIA:

Armenia

Cipro

Isole Far Oer

Azerbaigian

Estonia

Kosovo

Kazakistan

Lituania

Lettonia

Andorra

SESTA FASCIA:

Malta

Moldavia

Liechtenstein

San Marino

Gibilterra

Dove seguire il sorteggio:

In programma a Zurigo, il sorteggio delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 è in diretta alle 18.00 su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Rai 2.