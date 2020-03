Sospensione stipendi Serie A: la Lega cerca un fronte comune in Europa

La Lega Serie A cerca un fronte comune in Europa per sospendere gli stipendi data l’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus comporterà pesanti perdite per tutti i club italiani e non. Per questo la Lega Serie A sta correndo ai ripari studiando le soluzioni più idonee da adottare.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Lega, dopo aver sospeso il pagamento degli stipendi per marzo, sta cercando un fronte comune in Europa. Vorrebbe coinvolgere le leghe europee più importanti per sospendere gli stipendi di aprile, maggio e giugno. In totale il taglio sarebbe del 25/30%. Questa ipotesi non trova d’accordo l’AIC che ha già fatto resistenza. Allargando il discorso al continente, si tirerebbe in mezzo pure la Fifpro e, ovviamente, la Uefa.