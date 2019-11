Sostituzione Ronaldo, Cassano: «Ecco perché ha rischiato la squalifica»

Sostituzione Ronaldo, Cassano ricorda un episodio simile a lui accaduto: «Se fossi stato sorteggiato all’antidoping rischiavo la squalifica»

Antonio Cassano, presente al programma Tiki Taka, ha parlato della polemica sostituzione di Cristiano Ronaldo che, non contento, ha lasciato in maniera anticipata lo stadio. Il barese ha ricordato una sua esperienza:

«A me era successo 12 anni fa in Roma-Lazio: Capello mi ha sostituito, io ho sbroccato e me ne sono andato a casa. Sono dovuto tornare indietro perché se quel giorno venivo sorteggiato all’antidoping prendevo due anni di squalifica», le sue parole.