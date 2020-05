Sottil: «Contento di essere tornato ad allenarmi. Che emozione l’esordio in Serie A!»

Riccardo Sottil ha parlato durante un Q&A sui profili social della Fiorentina: queste le parole dell’attaccante

ALLENAMENTI – «Sono molto contento di essere tornato al centro sportivo, mi mancava molto il campo ed è sempre bello rivedere la squadra a lavoro insieme sul rettangolo verde».

CONSIGLIO AI GIOVANI ATTACCANTI – «Di specificarsi nei movimenti d’area, vero e proprio habitat di un attaccante e dove quest’ultimo ha maggior probabilità di far gol».

ESORDIO IN PRIMA SQUADRA – «Contro la Sampdoria a Marassi e fu particolare perché, quando il mister mi chiamò, io ero seduto in panchina: neanche il tempo di scaldarmi che entrai subito in campo. E’ stata un’emozione fortissima».

RICORDO IN UNDER 21 – «Il mio primo gol nell’Under 21 contro il Lussemburgo».