Soulé Italia, il ct dell’Argentina Scaloni lo blinda: stroncati i sogni dei tifosi azzurri

Soulé Italia, il ct dell’Argentina Scaloni esce allo scoperto: «È nel nostro mirino». Le parole sul calciatore della Roma



Un’illusione durata appena qualche ora. L’idea di vedere Matías Soulé con la maglia dell’Italia si è spenta sul nascere, soffocata dalle parole nette del CT argentino Lionel Scaloni, che ha chiuso ogni spiraglio: «Soulé è il futuro dell’Albiceleste».

La presa di posizione di Scaloni

Le voci di un possibile “scippo” azzurro, alimentate dalle dichiarazioni dell’agente del giocatore, sono state respinte con decisione. In conferenza stampa, Scaloni ha ribadito la sua posizione: «Soulé è nel nostro mirino da tempo, così come Buonanotte, Garnacho e Carboni. Sono giovani che consideriamo parte del futuro della nazionale e li convocheremo quando sarà il momento».

Un talento conteso

Per l’Italia di Gennaro Gattuso, dunque, una porta che si chiude. L’ipotesi di naturalizzare l’attaccante della Roma era suggestiva, ma il richiamo della patria ha avuto la meglio. Classe 2003, cresciuto nel vivaio della Juventus e protagonista in prestito al Frosinone, Soulé sta vivendo una stagione di consacrazione con la maglia giallorossa.

Le sue prestazioni hanno riacceso l’interesse dell’Argentina, che non vuole lasciarsi sfuggire il talento. Secondo indiscrezioni, lo stesso Scaloni avrebbe parlato direttamente con il giocatore per rassicurarlo sul suo futuro in nazionale.

La telenovela si chiude qui: Matías Soulé vestirà i colori biancocelesti dell’Albiceleste. Per l’Italia resta solo il rimpianto di un sogno mai davvero iniziato.

