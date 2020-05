Spadafora: «Via libera agli allenamenti di squadra dal 18 maggio. Accordo con la FIGC»

Vincenzo Spadafora, ha annunciato il via libera per la ripresa degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio. Le parole del Ministro

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato nell’informativa alla Camera, la ripresa degli allenamenti di squadra dal 18 maggio.

SPADAFORA – «Pochi minuti fa ho ricevuto una lettera del presidente della Figc Gravina, in cui ha reso noto che la Figc ha accolto tutte osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riadattando il protocollo consentendo senza altre difficoltà di riprendere gli allenamenti dal 18 maggio».

GERMANIA – «Per quanto riguarda la Germania, invito tutti a considerare il caso della Dinamo Dresda, finita in quarantena per 15 giorni. Non possiamo dunque sottovalutare il problema. Solo qualche settimana fa diversi giocatori sono finiti in quarantena. Vogliamo riaprire il campionato per farlo concludere, il tutto però in sicurezza. La necessità di terminare il torneo deriva da ragioni sportive ed economiche che conosco, soprattutto per i diritti tv. Ma devo dare risposte a tutti gli altri sport, anche quello di base».