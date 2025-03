Spagna, Gila convocato per il ritorno contro l’Olanda: il comunicato

La decisione di Luis De La Fuente, ct della Spagna, su Mario Gila in vista del ritorno contro l’Olanda in Nations League. I dettagli

La Spagna, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la convocazione in nazionale di Mario Gila della Lazio.

COMUNICATO – «Il giocatore della Società Sportiva Lazio Mario Gila si unirà alla nazionale spagnola per la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League. Il difensore si recherà direttamente a Valencia per unirsi alla squadra e preparare la seconda partita di questo turno contro l’Olanda, duello decisivo per un posto tra le semifinaliste di una competizione di cui la Spagna è campione in carica»