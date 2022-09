Spagna, lo sfogo di Aspas: «Fa male non essere considerato dalla Nazionale...»

L’attaccante del Celta Vigo Aspas si è sfogato in merito alla mancata convocazione in Nazionale

L’attaccante spagnolo del Celta Vigo Iago Aspas, in una intervista a El Larguero, si è sfogato in merito alla mancata convocazione in Nazionale.

LO SFOGO – «Mi fa male non andare in nazionale, ma sono un tipo testardo e ci proverò fino alla fine. Se non ci fosse possibilità di andare al Mondiale penserò al Celta Vigo, ma farò tutto il possibile per andarci. Lo scorso anno ho finito bene, fa male non essere considerato. Voglio credere che sia una questione calcistica e non personale. Io non ho mai avuto problemi con Luis Enrique e credo che se ci fossero stati si sarebbe saputo. Ma mi pagano per giocare al Celta Vigo, poi se sono nella lista per il Qatar tanto meglio».