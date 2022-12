Spagna, Luis Enrique: «Nel calcio può vincere chi non attacca»

Luis Enrique, commissario tecnico spagnolo, ha parlato dopo l’eliminazione ai rigori contro il Marocco: le sue dichiarazioni

Luis Enrique ha commentato l’eliminazione della Spagna agli ottavi di Qatar 2022.

LE PAROLE – «Noi siamo la Spagna e la rappresentiamo, quindi dobbiamo complimentarci con il Marocco. Questo è uno sport meraviglioso ma poco chiaro, visto che può vincere chi non attacca. Abbiamo dominato completamente, però i rigori ci sono stati fatali, faccio i complimenti ai miei giocatori. Ho scelto i primi tre tiratori, gli altri li hanno decisi loro. Bono è un portiere spettacolare, ora dovremo aspettare un’altra opportunità. Mi dispiace tantissimo per i tifosi. Futuro? Non ne parlo ora. Ora voglio solo andare a casa e vedere le mie più care persone».