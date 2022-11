Spagna, Morata: «Pensavo di avere tutto il paese contro»

Le parole di Alvaro Morata sul suo rapporto con Luis Enrique ed i tifosi spagnoli in nazionale durante l’Europeo ed il Mondiale

Alvaro Morata ha parlato a Marca. L’ex attaccante della Juventus ha sottolineato il suo rapporto con Luis Enrique, soprattutto durante i momenti più difficili.

PAROLE – «Luis Enrique mi ha aiutato tanto, è difficile spiegare tutto quello che ho passato. Ha sempre creduto in me, anche quando sentivo di avere tutto il paese contro. Tutto quello che posso fare è ripagarlo per la sua fiducia. Mi ricordo quando ha detto: “gioca Morata e altri 10“, lì è cambiato tutto».