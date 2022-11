Germania, Flick: «Spagna? Luis Enrique ha costruito una squadra dalla qualità fantastica»

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Spagna

PAROLE – «Luis Enrique ha costruito una squadra dalla qualità fantastica, basti pensare che non ha convocato Thiago che è il mio giocatore preferito. Pedri e Gavi per l’età che hanno sono fantastici, negli ultimi due anni sono cresciuti in maniera incredibile e hanno trovato il loro posto in Nazionale. Giappone? La sconfitta è stata amara perché evitabile, ma sono convinto di quello che stiamo facendo e andremo avanti per la nostra strada. Abbiamo affrontato la sconfitta in modo chiaro, sappiamo cosa abbiamo fatto male e abbiamo elaborato questo fallimento. Sono contento di questa squadra e domani in campo farà di tutto per ottenere il massimo. Per Sané dobbiamo aspettare l’ultimo allenamento, poi potremo dire di più sulla sua condizione. Dopo la rifinitura di domani farò le scelte che reputo migliori per affrontare la Spagna».