Spal-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Spal-Cagliari è la gara valida per il 12° turno della Serie A 2018/2019. Al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara si sfidano la squadra di Leonardo Semplici (reduce dalle sconfitte con Frosinone e Lazio) e quella di Rolando Maran, di recente sconfitta sul campo della Juventus. Squadre in posizione tranquilla di classifica ma non troppo: Spal (12 punti) contro Cagliari (13) per conquistare importanti punti salvezza e tenere a distanza la zona retrocessione.

La partita di Ferrara è diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma. Doveri vanta 3 precedenti con la Spal (con 3 pareggi) e 14 con il Cagliari (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte per i rossoblù). Ecco i gol e gli highlights di Spal-Cagliari:

SPAL-CAGLIARI 1-0 – Andrea Petagna segna da una posizione davvero difficile svettando per impattare il cross e colpendo di testa con potenza vicino al palo destro. Conclusione eccellente.