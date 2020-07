Spal, Cerri: «Daremo tutto pur di raggiungere la salvezza. Sul Milan..»

Attraverso i canali ufficiali del club, Alberto Cerri ha commentato il pareggio contro il Milan per poi parlare dell’obiettivo salvezza

L’attaccante della Spal, Alberto Cerri, ha così commentato il pareggio contro il Milan per poi concentrarsi sull’obiettivo salvezza della propria squadra:

MATCH CONTRO IL MILAN – «C’è delusione e rabbia perchè era un’occasione importante che è sfumata all’ultimo. Siamo molto dispiaciuto ma abbiamo la fortuna di metterla da parte e pensare alla prossima partita. Abbiamo lavorato molto bene a livello di compattezza e unione di squadre. Si vedeva che la partita l’avevamo in pugno noi. Gli episodi non ci hanno dato a favore ma abbiamo fatto di tutto in campo per far andare le cose nel miglior modo possibile. E’ stato un peccato che alla fine sia sfumata la vittoria».

SALVEZZA – «Aver avuto uno stop così lungo non era mai successo. Il miglioramento a livello di condizione fisica. Abbiamo retto di più nei novanta minuti e abbiamo spinto di più. Speriamo di continuare così nelle prossime partite. Vogliamo fare punti e daremo tutto quello che abbiamo per salvarci».