SPAL, confermati tre positivi al Covid-19: il comunicato del club che conferma gli esiti di tutti i test effettuati

La SPAL, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato la positività di tre atleti. Ecco la nota ufficiale del club:

«S.P.A.L. srl comunica che alla luce di ulteriori test medici previsti dai protocolli ed effettuati nelle scorse ore sul gruppo prima squadra è confermata la positività al Covid-19 di tre tesserati biancazzurri.

I tre tesserati, tutti asintomatici e posti in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie come previsto dallo stesso protocollo, sono: Kevin Bonifazi e due tesserati».