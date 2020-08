A causa dell’assenza di German Pezzella, Federico Chiesa ha indossato la fascia al braccio. Messaggio alle pretendenti per il classe 1997

Importante riconoscimento per Federico Chiesa nell’ultimo match di campionato della Fiorentina. Il classe 1997 è sceso in campo, infatti, con la fascia al braccio a causa dell’assenza negli 11 titolari di German Pezzella.

La fascia di capitano a Chiesa può anche essere letta come un messaggio alle pretendenti per l’attaccante. Juve e Inter (ma non solo) sono pronte a sfidarsi a suon di milioni per l’attaccante ma la volontà del club viola è di trattenerlo a Firenze.