Spal, il dg Gazzoli annuncia: «Castro sarà riscattato alla ripresa del campionato»

Il direttore generale della Spal Andrea Gazzoli annuncia le volontà del club riguardo i prestiti: gli estensi riscatteranno Lucas Castro dal Cagliari

In casa Spal la conferenza stampa di presentazione del nuovo responsabile area tecnica Giorgio Zamuner è stata occasione per fare il punto di mercato su alcune situazioni contrattuali in sospeso.

Fra queste la posizione di Lucas Castro, in prestito dal Cagliari con una clausola che ne impone il riscatto obbligatorio in caso di presenze successive al primo aprile. Un nodo che si è fatto contorto dopo la sospensione del campionato, alla ripresa infatti basterà una presenza per far scattare l’obbligo di riscatto.

Il dg spallino Andrea Gazzoli ha sgombrato il campo da ogni dubbio: «Bonifazi e Castro saranno giocatori della Spal alla ripresa del campionato, li riscatteremo alla prima partita».