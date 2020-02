Spal Juve, i convocati di Sarri: out Pjanic e Higuain

Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani pomeriggio contro la Spal

Diramata la lista dei convocati da parte di Maurizio Sarri per il match di domani pomeriggioc ontro la Spal. Non recuperano Pjanic e Higuain. Assente lo squalificato Bonucci, non ce la fa neanche Khedira. Tanti i giovani in lista.

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

35. Olivieri

41. Coccolo

42. Wesley

43. Peeters

77. Buffon