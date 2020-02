Spal Juve, Valdifiori: «Oggi ci servono punti. Di Biagio ci ha dato fiducia»

Il centrocampista della Spal, Mirko Valdifiori, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juve

Il centrocampista della Spal, Mirko Valdifiori, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Juve. Le parole dell’ex Toro.

JUVENTUS – «Sappiamo di incontrare la prima della classe, ma faremo di tutto per conquistare punti utili per la nostra corsa salvezza. Abbiamo studiato i bianconeri e proveremo a colpirli proprio nel modo su cui abbiamo lavorato».

DI BIAGIO – «Ci ha fatto credere ancora di più in questa rincorsa. È arrivato in un momento in cui eravamo forse un po’ giù psicologicamente e ci ha caricati. Sta a noi adesso mettere in campo la grinta che ci chiede il mister».