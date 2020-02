SPAL Juventus, festa per Ronaldo: sarà la gara numero 1.000 in carriera

SPAL Juventus si avvicina, sarà record per Cristiano Ronaldo. Il portoghese giocherà la gara numero 1.000 in carriera

Sarà la millesima gara di Cristiano Ronaldo in carriera. Il portoghese, nel match con la SPAL, raggiungerà l’ennesimo traguardo: come riportato dal Corriere dello Sport, il lusitano toccherà quota mille partite, un record davvero incredibile.

Non solo, l’attaccante bianconero cercherà anche di segnare l’ennesima rete in campionato, per poter andare in gol per undici gare consecutive. Numeri, questi, che consacrano Ronaldo nel mito.