Walter Mattioli, tramite il profilo Twitter ufficiale della Spal, ha lanciato un messaggio ai tifosi, in questo difficile periodo.

MATTIOLI – «Sapete che l’Uefa e la Figc vogliono concludere la stagione: se dovesse succedere sarebbe una cosa molto importante, perché vorrebbe dire che le cose sono talmente migliorate da esserci la possibilità di tornare in campo. Nutro qualche dubbio, ma se dovesse succedere sarei felice, vorrebbe dire che l’Italia, la sua economia, le sue industrie, le sue fabbriche, potrebbero riprendere le loro attività. Vorrebbe dire che le nostre famiglie tornerebbero alla normalità, anche se nutro qualche dubbio sul fatto di tornare a quello che facevamo prima. Noi vogliamo essere pronti se succede tutto questo, e vi posso garantire che presidente, dirigenti, giocatori inizierebbero a lavorare anche se non abbiamo mai smesso, il finale di campionato sarà eventualmente importnatissimo, difficilissimo, ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto. Nutro grandi speranze, credo ciecamente in questo gruppo».