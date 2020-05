SPAL, niente ritiro: proseguono allenamenti per gli uomini di Di Biagio

Rinviato il ritiro di squadra della SPAL a Ferrara, previsto per domenica sera: biancoazzurri continuano con gli allenamenti individuali

La SPAL ha deciso di rinviare il maxi-ritiro programmato a partire da domenica sera. Gli uomini di mister Di Biagio hanno annullato la prenotazione all’Hotel Carlton di Ferrara, come precisa gazzetta.it.

I giocatori continueranno ad allenarsi individualmente presso il centro sportivo Fabbri, in attesa di novità sulla ripresa del campionato. Gli spallini attendono inoltre il loro mister, da poco rientrato da Roma e per questo non ancora tornato a dirigere gli le sedute.